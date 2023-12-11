В Киеве вносятся изменения в работу одного из автобусных маршрутов, карта

Вносятся изменения в работу автобусного маршрута №2-М и троллейбусного маршрута №12.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что с 12 декабря вносятся изменения в работу автобусного маршрута №2-М и троллейбусного маршрута №12. Об этом говорится в пресс-службе департамента.

Движение автобусов маршрута №2-М в направлении станции метро «Лыбидская» будет организовано без заезда на проспект Науки и улицу Саперно-Слободскую.

Остановка автобусов будет осуществляться на остановке городского пассажирского транспорта общего пользования «Демеевский переулок» на проспекте Голосеевском.

Движение троллейбусов маршрута № 12 в направлении станции метро «Васильковская» будет организовано без заезда на проспект Валерия Лобановского.

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