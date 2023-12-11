У Києві вносяться зміни в роботу одного з автобусних маршрутів, карта

Вносяться зміни в роботу автобусного маршруту № 2-М та тролейбусного маршруту № 12.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що із 12 грудня вносяться зміни в роботу автобусного маршруту № 2-М та тролейбусного маршруту № 12. Про це йдеться у пресслужбі департаменту.

Рух автобусів маршруту № 2-М у напрямку станції метро «Либідська» буде організовано без заїзду на проспект Науки та вулицю Саперно-Слобідську.

Зупинка автобусів здійснюватиметься на діючій зупинці міського пасажирського транспорту загального користування «Деміївський провулок» на проспекті Голосіївському.

Рух тролейбусів маршруту № 12 у напрямку станції метро «Васильківська» буде організовано без заїзду на проспект Валерія Лобановського.

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