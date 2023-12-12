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На Закарпатті судитимуть двох місцевих, які за 4000 євро переправляли ухилянтів за кордон

07:00, 12 грудня 2023
На Закарпатті поліція скерувала для судового розгляду справу щодо незаконного переправлення через кордон військовозобов’язаних.
На Закарпатті судитимуть двох місцевих, які за 4000 євро переправляли ухилянтів за кордон
Джерело фото: поліція Закарпатської області
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На території Закарпатської області поліція направила справу до суду стосовно незаконного переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків. У червні цього року було відстежено та зупинено нелегальний шлях перетину кордону осіб, які підлягали мобілізації.  Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Згідно з даними розслідування, до злочинної схеми причетні двоє місцевих жителів. В обмін на 4000 євро ці особи допомагали зацікавленим особам у безперешкодному перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали зловмисників в момент, коли ті намагалися переправити до Румунії ще двох чоловіків, які мали призовний вік. У переправників було вилучено автомобілі "Volkswagen Transporter" та "Opel Astra", які використовувались для перевезення втікачів, а також грошові кошти різних валют.

Затриманим пред'явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України за корисливих мотивів.

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

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