На Закарпатті судитимуть двох місцевих, які за 4000 євро переправляли ухилянтів за кордон

На Закарпатті поліція скерувала для судового розгляду справу щодо незаконного переправлення через кордон військовозобов’язаних.

Джерело фото: поліція Закарпатської області

На території Закарпатської області поліція направила справу до суду стосовно незаконного переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків. У червні цього року було відстежено та зупинено нелегальний шлях перетину кордону осіб, які підлягали мобілізації. Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Згідно з даними розслідування, до злочинної схеми причетні двоє місцевих жителів. В обмін на 4000 євро ці особи допомагали зацікавленим особам у безперешкодному перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали зловмисників в момент, коли ті намагалися переправити до Румунії ще двох чоловіків, які мали призовний вік. У переправників було вилучено автомобілі "Volkswagen Transporter" та "Opel Astra", які використовувались для перевезення втікачів, а також грошові кошти різних валют.

Затриманим пред'явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України за корисливих мотивів.

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

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