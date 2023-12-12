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  1. В Україні

В 2024 році зростуть зарплати бюджетників: названі суми

07:40, 12 грудня 2023
В Україні у 2024 році вдвічі підвищать зарплати бюджетників.
В 2024 році зростуть зарплати бюджетників: названі суми
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Уряд планує підвищити посадові оклади (тарифні ставки) працівників у бюджетній сфері, реагуючи на збільшення мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні. За даними ФПУ, зарплати працівників зростуть з 1 січня та 1 квітня.

Згідно з проектом, посадові оклади працівників установ, закладів та організацій певних галузей бюджетної сфери від 1 січня 2024 року будуть розраховуватись виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) у розмірі 3 195 гривень, а від 1 квітня 2024 року - 3 600 гривень.

Крім того, для забезпечення адекватності оплати праці різним категоріям працівників, запропоновано встановити диференціацію заробітної плати шляхом встановлення додаткових виплат, надбавок та премій в залежності від складності, відповідальності та умов праці.

За даними пояснювальної записки, наразі посадові оклади (з 1 грудня 2021 року) обчислюються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривень. Відсоткове співвідношення між цим окладом та мінімальною заробітною платою (6 700 гривень) становить 43,2%.

«З метою недопущення збільшення грошового розриву… розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду відсотка», – йдеться в документі.

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