У Хмельницькому суд скасував виправдувальний вирок посадовцю, обвинуваченому у підробленні документа та корупційних правопорушеннях

Посадовцю призначили штраф у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на 2 роки.

Фото: Хмельницький апеляційний суд

Хмельницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора та скасував виправдувальний вирок щодо заступника директора ДП «Хмельницькстандартметрологія», обвинуваченого у підробленні документа та корупційних правопорушеннях. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд визнав посадовця винним у підробленні офіційного документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 КК України), в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України) й у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Йому призначено остаточне покарання у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на 2 роки.

За матеріалами справи, у квітні 2020 року до заступника директора ДП «Хмельницькстандартметрологія» звернувся підприємець, щоб з’ясувати перелік документів, які потрібні для зайняття господарською діяльністю з виготовлення і збуту антисептиків. Посадовець вказав, що йому слід виготовити технічні умови на антисептичні засоби та отримати сертифікат відповідності.

Під час наступних зустрічей він озвучував ціну питання складання та видачі технічних умов, оформлення відповідних документів, якими займатимуться підпорядковані працівники, за вплив на медичних експертів, ухвалення рішення щодо сертифікації та видачі сертифіката відповідності продукції – загалом 30000 гривень неправомірної вигоди. ФОП, діючи під контролем правоохоронців, погоджувався платити вказані посадовцем суми.

Правоохоронці затримали заступника директора ДП 14 травня 2020 року під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди у сумі 16 000 гривень.

Хмельницький міськрайонний суд визнав його невинуватим у вчиненні інкримінованих правопорушень. Виправдовуючи, дійшов висновку про недопустимість ряду доказів і про те, що у діях правоохоронних органів була провокація. Суд послався на заяву та показання підприємця, що його спонукали до провокації працівники поліції, які змусили пропонувати гроші за послуги, насправді він не мав наміру виготовляти антисептичні засоби та зустрічатися з посадовцем підприємства.

Прокурор оскаржив вирок місцевого суду, просив його скасувати та засудити заступника директора ДП за ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 368 КК України, ч. 2 ст. 369-2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на 2 роки.

Колегія суддів ХАС визнала слушними доводи апеляційної скарги прокурора і не погодилася з висновками суду про недопустимість доказів та провокацію органів досудового розслідування на вчинення злочину.

«На думку колегії суддів, наведені обставини свідчать, що протиправна діяльність [обвинуваченого] носила тривалий характер, була обумовлена бажанням отримати неправомірну вигоду особисто для себе за вчинення дій, які суперечать його посадовій інструкції, якою не передбачено отримання ним безпосередньо грошових коштів від замовників, в тому числі і за вплив на інших осіб, що мали діяти в інтересах [підприємця]. Такі дії обвинувачений звик вчиняти, довіряючи [потерпілому], і вони не були вчинені під впливом одноразового тиску, системного умовляння чи шантажу з боку потерпілого», – йдеться у вироку апеляційного суду.

З повним текстом вироку апеляційного суду можна ознайомитися в ЄДРСР (справа № 686/16745/20).

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