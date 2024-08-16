Практика судов
  1. В мире

В США пяти людям выдвинули обвинение из-за смерти звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри

08:14, 16 августа 2024
Участники схемы пытались заработать на проблемах Перри со злоупотреблением психотропными веществами.
В США пяти людям выдвинули обвинение из-за смерти звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США правоохранители предъявили обвинение 5 лицам в связи со смертью актера, звезды культового сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает BBC.

В частности, обвинения выдвинули двум врачам и личному ассистенту актера.

Как отметила полиция, расследование разоблачило «широкую подпольную преступную сеть» поставщиков наркотиков, распространявших большое количество кетамина.

По словам прокурора, обвиняемые «воспользовались зависимостью Перри, чтобы обогатиться».

Трое из них, включая помощника актера, уже признали свою вину.

В обвинительном акте, поданном в федеральный суд, подробно описана схема приобретения наркотиков, которая, по словам прокуроров, в конечном счете привела к смерти Мэттью Перри.

Прокуроры заявили, что ассистент Перри работал с двумя врачами, чтобы обеспечить актера кетамином на сумму более 50 тысяч долларов за несколько недель до его смерти.

Официальные лица утверждали, что участники схемы пытались заработать на проблемах Перри со злоупотреблением психотропными веществами.

Кроме того, по мнению прокуроров, обвиняемые пытались скрыть свои преступления после смерти Перри.

Напомним, что 54-летний Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Позже стала известна причина смерти звезды сериала «Друзья».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент внес в Раду проект изменений в Уголовный кодекс и УПК в связи с ратификацией Римского статута

Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда.

Украина ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда

В Офисе Президента сообщили, что Украина ратифицирует Римский статут.

Судья пожаловалась на давление со стороны СБУ и НАПК в деле Романа Червинского

За судьей Кропивницкого апелляционного суда следят сотрудники СБУ, а неизвестные пытались сжечь судье дом.

Владимир Зеленский внес законопроект о выплатах военнослужащим, выполняющим задания на территории рф

Президент внес законопроект, согласно которому воины, участвующие в Курской операции, и которые будут участвовать во всех остальных на территории рф, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Верховная Рада примет законы о лишении наград предателей и об обращении с огнестрельным оружием - Сергей Ионушас

Комитет правоохранительной деятельности после обращения Президента рекомендовал принять законопроекты о лишении наград предателей и об обращении с огнестрельным оружием.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду