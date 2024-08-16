В США пяти людям выдвинули обвинение из-за смерти звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри

Участники схемы пытались заработать на проблемах Перри со злоупотреблением психотропными веществами.

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В США правоохранители предъявили обвинение 5 лицам в связи со смертью актера, звезды культового сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает BBC.

В частности, обвинения выдвинули двум врачам и личному ассистенту актера.

Как отметила полиция, расследование разоблачило «широкую подпольную преступную сеть» поставщиков наркотиков, распространявших большое количество кетамина.

По словам прокурора, обвиняемые «воспользовались зависимостью Перри, чтобы обогатиться».

Трое из них, включая помощника актера, уже признали свою вину.

В обвинительном акте, поданном в федеральный суд, подробно описана схема приобретения наркотиков, которая, по словам прокуроров, в конечном счете привела к смерти Мэттью Перри.

Прокуроры заявили, что ассистент Перри работал с двумя врачами, чтобы обеспечить актера кетамином на сумму более 50 тысяч долларов за несколько недель до его смерти.

Официальные лица утверждали, что участники схемы пытались заработать на проблемах Перри со злоупотреблением психотропными веществами.

Кроме того, по мнению прокуроров, обвиняемые пытались скрыть свои преступления после смерти Перри.

Напомним, что 54-летний Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Позже стала известна причина смерти звезды сериала «Друзья».

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