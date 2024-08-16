Такую процедуру внедрили 123 воинские части.

Министерство обороны сообщает, что через приложение «Армия+» уже подали 1100 электронных рапортов. Такую процедуру внедрили 123 воинские части.

«1100 электронных рапортов подали через Армию+. Они обладают такой же юридической силой, как и бумажные. Один из самых популярных документов в войска впервые в истории Украины подали не через несколько дней, а в считанные минуты», - отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, цифровая команда Минобороны готова к вызовам в процессе внедрения.

«Армия+» – это изменения, а изменения часто либо пугают, либо вызывают сопротивление. И мы готовились к этому. Есть план, который поможет цифре вытеснить бумаги в войске», - добавила Черногоренко.

Добавляется, что Армия+ имеет отдельное направление, которое помогает военным частям с внедрением. Ведется разъяснительная работа по использованию приложения и получению Армия ID в СЕДО (системе электронного документооборота). Также организуются встречи и вебинары, на которые приглашаются, в частности, делопроизводители и командиры подразделений.

Ранее мы писали, что Минобороны запретило устанавливать дополнительные требования к рапортам, как размер полей, отступов, шрифтов или цвет чернил.

Кроме того, командирам запретили отказывать в удовлетворении рапорта по основаниям неприсоединения документов, которые есть или должны быть у командира.

Добавим, в «Армии+» теперь доступны 11 самых популярных видов рапортов.

Мы сообщали, как авторизироваться в приложении Армия+.

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