Таку процедуру впровадили 123 військові частини.

Міністерство оборони повідомляє, що через застосунок «Армія+» вже подали 1100 електронних рапортів. Таку процедуру впровадили 123 військові частини.

«1100 електронних рапортів подали через «Армію+». Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини», - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, цифрова команда Міноборони була готова до викликів у процесі впровадження.

«Армія+» - це зміни, а зміни часто або лякають, або викликають опір. І ми готувалися до цього. Маємо план, який допоможе цифрі витіснити папери у війську», - додала Черногоренко.

Додається, що «Армія+» має окремий напрям, який допомагає військовим частинам із впровадженням. Ведеться роз’яснювальна робота з питань використання застосунку та отримання Армія ID у СЕДО (системі електронного документообігу). Також організовуються зустрічі й вебінари, на які запрошуються зокрема діловоди та командири підрозділів.

Раніше ми писали, що Міноборони заборонило встановлювати додаткові вимоги до рапортів, як-то розмір полів, відступів, шрифтів чи колір чорнила.

Крім того, командирам заборонили відмовляти у задоволенні рапорту з підстав недолучення документів, які є або повинні бути у командира.

Додамо, в «Армія+» тепер доступні 11 найпопулярніших видів рапортів.

Ми повідомляли, як авторизуватися в застосунку Армія+.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.