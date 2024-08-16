Канада дозволила використовувати надану Україні зброю на території рф

Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке передає Україні.

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У Міністерстві оборони Канади заявили, що Україна може вільно використовувати передані Канадою технічні бойові засоби на території рф. Про це повідомляє CBC News.

Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

«Українці краще всіх знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність», - заявила речниця канадського оборонного відомства Андре-Анн Пулен.

«Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні», - додала вона.

Пулен підкреслила, що канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю - міжнародної угоди, покликаної зменшити незаконні поставки зброї та порушення прав людини.

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