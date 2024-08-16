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У Швеції зафіксували перший випадок зараження віспою мавп за межами Африки

10:36, 16 серпня 2024
Напередодні ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах хвороби в Африці.
У Швеції зафіксували перший випадок зараження віспою мавп за межами Африки
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У Швеції зареєстрували перший випадок інфікування віспою мавп (mpox). Про це повідомляє BBC.

Це перший випадок виявлення вірусу за межами Африки від початку нового спалаху епідемії у вересні 2023 року.

Вказується, що хворий заразився під час поїздки в Африку.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоровʼя 14 серпня оголосила глобальну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоровʼя через спалах вірусу в Африці.

В 13 країнах Африки було зареєстровано понад 17 000 випадків захворювання на віспу мавп і понад 500 смертей, згідно з даними Африканського центру з контролю і профілактики захворювань, який класифікує спалах як «подію з дуже високим рівнем ризику». Найбільша кількість випадків – понад 14 000 – зафіксована в Конго, яка повідомила про 96% підтверджених випадків цього місяця.

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