Предоставление Украине обещанных G7 50 млрд долларов от замороженных активов рф затягивается из-за растущих шансов Камалы Харрис на выборах президента США – Politico

Ситуация с предоставлением Украине 50 млрд долларов, обещанных странами Большой семерки, осложняется из-за изменения политической обстановки в США, а они критически важны для бюджета на 2025 год.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме 27 августа отметил, что для бюджета на 2025 год существует «незакрытая потребность в объеме около 15 млрд долларов». Есть несколько сценариев, как восполнить дефицит на следующий год, в частности, по словам Шмыгаля, это получение 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф от партнеров «как первый взнос, грант, с учетом будущей полной конфискации полной суммы».

Украина рассчитывает, что страны G7 запустят механизм до конца 2024 года.

«У нас есть наша политическая рамка. Это должно быть 50 млрд долларов. Украина должна получить их не позднее конца этого года. Эти средства должны быть безусловными для Украины (т.е. не привязанными под какие-либо реформы – прим. ред). Они должны быть беспроцентными, не влиять на увеличение госдолга. И эти средства сможем использовать на любые нужды», – сказал Шмыгаль.

«Трудная задача. Страны G7 и Европейского союза должны найти консенсус между собой, как предоставить эти деньги. Эти средства будут компенсироваться для наших партнеров доходами от замороженных российских активов, общая сумма которых составляет 300 млрд дол. От 3 млрд до 4 млрд долларов ежегодно партнеры будут получать, они будут идти на погашение этого гранта для Украины», – сказал Шмыгаль.

Напомним, речь идет о 50 млрд долларов, которые договорились предоставить страны Большой семерки (G7) в июне 2024 года.

«Мы используем сверхдоходы от суверенных активов России, чтобы их погасить. Это базируется на действиях ЕС, где мы уже направляем эти сверхдоходы на оборону и восстановление Украины», - отметила тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях длительной обороны от войны россии, G7 достигла консенсуса относительно запуска механизма семи дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), чтобы предоставить Украине около 50 млрд долларов США дополнительного финансирование до конца года» - отметили тогда страны G7 в финальном коммюнике.

Деньги должны выделяться на безвозвратной основе, а это значит, что долг Украины по такому «кредиту» увеличиваться не будет, и эти средства не будут нуждаться в возврате. «Погашаться» этот кредит будет с доходов, которые генерируют замороженные российские активы. Напомним, что значительная часть этих активов в форме ценных бумаг заморожена на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear.

Впрочем, эти средства пока не переданы.

В середине августа министр финансов Сергей Марченко призвал западных союзников ускориться с выделением этих 50 миллиардов, утверждая, что задержки с поставками вооружений привели к росту дефицита бюджета, поэтому Киев вынужден искать деньги, чтобы платить зарплату военным. По его словам, Украина находится в очень уязвимом положении, а кредит в размере 50 миллиардов является «волшебным решением», которое позволит закупить военные товары и не допустить падения финансового положения, что может беспокоить кредиторов, таких как МВФ.

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный по результатам встречи с делегацией МВФ 4 сентября сообщил, что Украина планирует рассмотреть траекторию среднесрочного государственного бюджетирования, что важно для понимания потенциального финансирования в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans (упоминавшийся выше).

«В настоящее время доноры сосредоточены на поисках решений по его практической реализации. Финансовый инструмент, обеспеченный будущими доходами от обездвиженных российских активов, может предоставить Украине дополнительный финансовый ресурс уже в 2025 году», - отметил он.

Завесу происходящего с этими 50 млрд долларов приоткрыло Politico.

«Растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис неожиданно повлияла на дипломатические усилия Европы и Вашингтона предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов.

До того, как президент Джо Байден отказался от борьбы за Белый дом, перспектива президентства Дональда Трампа побудила дипломатов с обеих сторон Атлантики отложить разногласия, чтобы завершить вопрос с этим займом до конца года.

Но перспектива победы Харрис несколько сняла остроту этого стремления. Хотя официальные лица опасались, что Трамп разорвет кредитное соглашение и сократит помощь разрушенной войной стране, они считают, что кандидат от Демократической партии вряд ли сделает нечто подобное, и что у нее действительно шанс выиграть президентство» - отмечает издание.

Как следствие, разногласия между ЕС и США по тонкостям займа — которые будут погашены за счет доходов от инвестирования замороженных российских активов — усиливаются, рассказали Politico два чиновника ЕС, знающих об этом деле.

«Вся идея заключалась в том, чтобы защитить от Трампа помощь Украине, но сейчас другая ситуация с Харрис», – сказал один из чиновников.

Так, после того, как Харрис сменила Байдена как кандидата от Демократической партии на выборах президента США 5 ноября, преимущество Трампа в опросах общественного мнения исчезло. Из семи штатов, определенных кампаниями Харриса и Трампа как ключевое поле борьбы коллегии избирателей, Харрис опережает Трампа в трех, хотя и незначительно.

Кредит Украине был согласован на уровне правительств G7 в июне, но ЕС и США продолжают расходиться в деталях.

Поскольку подавляющее большинство активов, замороженных после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, удерживается в Европе, Вашингтон требует от ЕС гарантии, что они останутся обездвиженными, пока Москва не выплатит Украине послевоенные репарации. Таким образом, США не окажутся на крючке за погашение кредита, если активы будут разморожены.

Но ЕС трудно выполнить это требование, поскольку для этого нужно единодушие, и несколько европейских стран выступают против.

Издание отмечает, что 2 сентября переговоры между представителями ЕС и США прекратились без соглашения, поскольку американская делегация настаивала на бессрочном аресте российских активов.

Еще одним признаком трудностей является то, что запланированное на 4 сентября обсуждение 27 послами ЕС по внесению изменений в правила санкций было отменено в последнюю минуту, поскольку Европейская комиссия была не готова, сообщили три дипломата ЕС.

«Правила, регулирующие действующие санкции ЕС, которые должны быть обновлены каждые шесть месяцев, позволяют одной стране разморозить активы, что, по мнению Вашингтона, ставит под угрозу кредит. Это важно, потому что США должны привлекать Конгресс к любой операции, которая ставит под угрозу деньги налогоплательщиков, что может затянуть процесс после истекшего срока в конце года.

В июне лидеры G7 обязались завершить соглашение до конца октября, пытаясь зафиксировать помощь Украине в выборах в США.

Администрация Харрис могла бы продолжать предлагать двустороннюю поддержку Украине, не проходя через G7, заявили два чиновника.

«Теоретически ЕС мог бы предоставить ссуду Украине, не дожидаясь своих союзников из G7, но несколько стран-членов считают, что такой вариант может подорвать единство Запада; Европейский центральный банк со своей стороны опасается, что это несет чрезмерные финансовые риски» - отмечает издание.

Следует заметить, что советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что «это именно МВФ настаивает, вместе с Лагард в ЕЦБ, что никак нельзя конфисковывать российские активы».

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что предложение США использовать замороженные российские активы на сумму свыше $260 млрд для выпуска облигаций и направления привлеченных средств в помощь Украине «несет в себе юридические риски».

Автор: Наталя Мамченко

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