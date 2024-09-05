Может ли женщина, имеющая инвалидность с детства, получать соцпомощь и пенсию по потере кормильца – ответ ПФ

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос одновременного получения двух выплат.

Фото: tsn.ua

Пенсионный фонд Украины объяснил, может ли женщина, имеющая инвалидность с детства, одновременно получать и социальную помощь в управлении соцзащиты, и пенсию по потере кормильца

«Лицо с инвалидностью с детства, получающее государственную социальную помощь в органах социальной защиты населения, может одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца при наличии такого права», - сказано в сообщении.

В ПФ добавили, что пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, в том числе лицам с инвалидностью с детства, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа от 1 до 15 лет (продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию членам семьи, зависит от возраста, в котором умер кормильец) или независимо от продолжительности страхового стажа кормильца в случаях, определенных частью 1 статьи 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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