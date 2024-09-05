Практика судов
  1. В Украине

Пересмотр алиментных выплат: в Минюсте объяснили нюансы

16:39, 5 сентября 2024
Родители могут самостоятельно договориться об увеличении ежемесячных денежных выплат и оформить соответствующий договор у нотариуса.
Пересмотр алиментных выплат: в Минюсте объяснили нюансы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции напомнили нюансы пересмотра ежемесячных алиментных выплат.

Напоминается, что алименты являются денежными выплатами, которые один из родителей или оба родителя оплачивают содержание ребенка в случае развода или отдельного проживания в соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины.

Но не всегда для полноценного финансового обеспечения ребенка сумма определенных алиментов может быть достаточной. Поэтому родители могут самостоятельно договориться об увеличении ежемесячных денежных выплат и оформить соответствующий договор у нотариуса.

Однако когда согласия не удалось достичь, данный спор можно разрешить через суд.

Один из родителей может подать иск в суд о взыскании алиментов.

В исковом заявлении должны быть указаны обстоятельства, обосновывающие необходимость взыскания алиментов, а также предложения по их размеру и доказательная база, а именно:

  • доказательства изменения материального положения (справки о доходах родителей, кредитные договоры, любые другие документы, которые могут подтвердить изменение материального положения, его ухудшение или улучшение);
  • доказательства ухудшения или улучшения здоровья (медицинские справки, выводы врачей, истории болезней, рекомендации врачей о необходимости лечения);
  • доказательства, подтверждающие изменение семейного положения (например, рождение детей у плательщика алиментов, дополнительные расходы по содержанию своих нетрудоспособных родителей).

Но есть также основания для уменьшения размера алиментных выплат.

Это возможно, если плательщик докажет в суде, что его деньги тратятся не по назначению.

Отчет органа опеки и попечительства – один из способов законно подтвердить эти опасения.

По заявлению плательщика алиментов (кроме имеющих задолженность) орган опеки и попечительства может осуществлять внеплановые инспекционные посещения получателя алиментов, но не чаще одного раза в три месяца.

Следует понимать, что законодательство всегда учитывает интересы ребенка и предусматривает меры по обеспечению надлежащего выполнения обязанностей родителями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общественный совет добропорядочности должен стать более эффективным в своей деятельности – Офис Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая считает, что Общественный совет добропорядочности должен быть готов к получению полномочий от ОСМЭ.

Желаю, чтобы средний срок обвинительных приговоров ВАКС составлял от 5 до 8 лет, а оправдательных приговоров было как можно менеьше – Семен Кривонос

Директор НАБУ своеобразно поздравил ВАКС с пятилетием процессуальной деятельности и рассказал, что считает ВАКС частью антикоррупционной инфраструктуры.

Предоставление Украине обещанных G7 50 млрд долларов от замороженных активов рф затягивается из-за растущих шансов Камалы Харрис на выборах президента США – Politico

Ситуация с предоставлением Украине 50 млрд долларов, обещанных странами Большой семерки, осложняется из-за изменения политической обстановки в США, а они критически важны для бюджета на 2025 год.

Работодателей хотят обязать после возобновления работника по решению суда заплатить страховые взносы за весь период незаконного увольнения

Галина Третьякова предлагает включить период незаконного увольнения в страховой стаж и обязать работодателей уплатить страховые взносы за этот период в случае решения суда в пользу работника.

Дмитрий Кулеба уволен с должности министра иностранных дел – в парламент не явился

«Министр отсутствует не по нашим причинам» - отметил председательствующий на заседании

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області