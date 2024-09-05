Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей апелляционных судов

ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия в четверг, 5 сентября, рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. По результатам, Совет решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Речь идет о:

Бурлаке Ирине Васильевне – с должности судьи Харьковского апелляционного суда;

Новове Сергее Александровиче – с должности судьи Киевского апелляционного суда;

Шевчук Светлане Ростиславовне – от должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

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