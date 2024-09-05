Рада уволила главу Фонда государственного имущества Виталия Коваля, он должен возглавить Минагрополитики

Парламент со второй попытки уволил Виталия Коваля.

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада уволила Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества.

За это решение проголосовал 261 нардеп.

Как известно, 3 сентября Виталий Коваль написал заявление об увольнении, в котором отметил, что стремится покинуть пост в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 85 Конституции Украины и статьи 7 Закона Украины "О Фонде государственного имущества Украины".

Следует отметить, что 4 сентября голосование об увольнении Виталия Коваля парламент провалил.

Напомним, ранее Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции. В этом списке Виталий Коваль должен возглавить Министерство аграрной политики и продовольствия.

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