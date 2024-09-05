На Буковине объявлено подозрение мастеру леса, который переводил уклонистов через границу, - ГБР

Мужчина подыскивал желающих нелегально уехать из страны за 8 тысяч евро.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении мастеру леса Тереблечанского лесничества филиала «Черновицкое Лесное Хозяйство» межрегионального лесного офиса ГП «Леса Украины», помогавшего уклонистам незаконно покинуть Украину.

ГБР отмечает, что мужчина подыскивал желающих нелегально уехать из страны. На собственном автотранспорте довозил их до приближенного к границе участка дороги. Далее рассказывал, как пешком добраться до Румынии. Эта услуга стоила желающим 8 тысяч евро.

В конце августа 2024 лесник был остановлен сотрудниками Государственной пограничной службы во время перевода двух военнообязанных.

Он подозревается в организации и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а именно в содействии указаниям и советам, предоставлении средств для незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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