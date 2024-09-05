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На Буковині оголошено підозру майстру лісу, який переводив ухилянтів через кордон, — ДБР

16:03, 5 вересня 2024
Чоловік підшуковував охочих нелегально виїхати з країни за 8 тисяч євро.
На Буковині оголошено підозру майстру лісу, який переводив ухилянтів через кордон, — ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру майстру лісу Тереблечанського лісництва філії «Чернівецьке Лісове Господарство» міжрегіонального лісового офісу ДП «Ліси України», який допомагав ухилянтам незаконно покинути Україну.

ДБР зазначає, що чоловік підшуковував охочих нелегально виїхати з країни. На власному автотранспорті довозив їх до наближеної до кордону ділянки дороги. Далі розповідав, як пішки дістатися до Румунії. Ця послуга коштувала охочим 8 тисяч євро.

Наприкінці серпня 2024 року лісник був зупинений співробітниками Державної прикордонної служби під час переведення двох військовозобов'язаних.

Він підозрюється в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а саме в сприянні вказівками та порадами, наданні засобів для незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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