Рада звільнила голову Фонду державного майна Віталія Коваля, він має очолити Мінагрополітики

Парламент з другої спроби звільнив Віталія Коваля.

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна.

За це рішення проголосував 261 нардеп.

Як відомо, 3 вересня Віталій Коваль написав заяву на звільнення, у якій зазначив, що прагне покинути посаду відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України та статті 7 Закону України «Про Фонд державного майна України».

Варто зазначити, що 4 вересня голосування про звільненя Віталія Коваля парламент провалив.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції. У цьому списку Віталій Коваль має очолити Міністерство аграрної політики та продовольства.

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