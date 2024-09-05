Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів апеляційних судів

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя у четвер, 5 вересня, розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. За результатами, Рада вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Мова йде про:

Бурлаку Ірину Василівну – з посади судді Харківського апеляційного суду;

Новова Сергія Олександровича – з посади судді Київського апеляційного суду;

Шевчук Світлану Ростиславівну – з посади судді Північного апеляційного господарського суду.

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