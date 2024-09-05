Чи може жінка, яка має інвалідність з дитинства, отримувати соцдопомогу і пенсію по втраті годувальника – відповідь ПФ

У Пенсійному фонді роз’яснили питання одночасного отримання двох виплат.

Фото: tsn.ua

Пенсійний фонд України пояснив, чи може жінка, яка має інвалідність з дитинства, одночасно отримувати і соціальну допомогу в управлінні соцзахисту, і пенсію по втраті годувальника

«Особа з інвалідністю з дитинства, яка отримує державну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення, може одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника за наявності такого права», - сказано у повідомленні.

У ПФ додали, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, зокрема особам з інвалідністю з дитинства, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу від 1 до 15 років (тривалість страхового стажу, що дає право на пенсію членам сім’ї, залежить від віку, в якому помер годувальник) або незалежно від тривалості страхового стажу годувальника у випадках, визначених частиною 1 статті 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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