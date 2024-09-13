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Последствия допущения судом технической описки в резолютивной части дополнительного определения касательно срока на апелляционное обжалование — позиция Верховного Суда

11:58, 13 сентября 2024
В этом деле суд первой инстанции в дополнительном определении определил срок обжалования - двадцать дней со дня составления полного текста дополнительного определения, внутри которого и была подана апелляционная жалоба.
Последствия допущения судом технической описки в резолютивной части дополнительного определения касательно срока на апелляционное обжалование — позиция Верховного Суда
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Верховный Суд рассмотрел дело по определению судом срока на апелляционное обжалование дополнительного решения и обратил внимание на последствия допущения судом технической описки в резолютивной части дополнительного определения срока на апелляционное обжалование.

Верховный Суд отмечает, что действующее законодательство предусматривает как минимум один пересмотр дополнительного решения (определения), что предусмотрено ст. 244 ХПК Украины.

По доводам жалобщика, суд первой инстанции в дополнительном определении от 11.04.2024 по делу № 906/291/22 определил срок на обжалование дополнительного определения - двадцать дней со дня составления полного текста дополнительного определения, в рамках которого и была подана апелляционная жалоба, сообщает Северо-западный апелляционный хозяйственный суд. 

Верховным Судом во время кассационного пересмотра проверено соответствие содержания резолютивной части дополнительного определения (в апелляционном пересмотре которого жалобщику было отказано обжалованным определением Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 03.06.2024) процессуальному законодательству.

Верховным Судом указано об ошибочности довода жалобщика по определению ему судом срока на апелляционное обжалование дополнительного определения, поскольку срок на апелляционное обжалование определяется не судом, как ошибочно считает жалобщик, а установленный законом (ст.256 ХПК Украины), в свою очередь суд, в силу предписаний ст.234 ХПК Украины, в резолютивной части судебного акта указывает (а не назначает) установленный законом срок и порядок вступления в определение законной силы и его обжалования.

Таким образом, учитывая допущенную именно судом первой инстанции техническую описку (двадцать дней вместо установленных законом десяти дней со дня составления полного текста дополнительного определения) в указании в резолютивной части дополнительного определения установленного законом срока на апелляционное обжалование, которое (описка) в дальнейшем не была исправлена ​​судом первой инстанции, то соответствующие обстоятельства, учитывая необходимость обеспечения судами соблюдения принципа правовой определенности, не могут не приниматься во внимание в решении судом апелляционной инстанции вопроса о уважительности/неуважительности причин пропуска срока на апелляционное обжалование.

С полным текстом постановления Верховного Суда от 13.08.2024 г. по делу № 906/291/22 можно ознакомиться по ссылке.

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