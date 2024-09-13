Нацбанк предлагает изменить порядок безналичных расчетов

Нацбанк предлагает обновить порядок осуществления безналичных расчетов пользователей платежных услуг.

Источник фото: tax.gov.ua

Национальный банк предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг.

Там объясняют, что это обусловлено необходимостью учета предложений участников платежного рынка, которые поступали в НБУ и направлены на улучшение порядка безналичных расчетов в национальной валюте, а также на усиление защиты прав пользователей.

Так, регулятор предлагает, в частности:

уточнить вопросы, регулируемые Инструкцией;

уточнить реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;

определить документ (уведомление) и его реквизиты, которые будут подтверждать принятие к выполнению платежной инструкции плательщика его поставщиком платежных услуг (сообщение будет предоставляться плательщику его поставщиком платежных услуг);

урегулировать вопрос о предоставлении предоставлятелем платежных услуг получателя своему пользователю информации о зачислении средств на его счет после каждого такого зачисления;

установить перечень обязательных реквизитов платежной инструкции, оформленной поставщиком платежных услуг за плательщика;

урегулировать вопрос о принудительном списании (взыскании) средств со счета плательщика, который закрыт по инициативе плательщика или его поставщика платежных услуг или изменен по инициативе поставщика платежных услуг плательщика;

разграничить реквизиты платежной инструкции, которая оформляется органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем и органом контроля;

уточнить нормы по проверке реквизитов плательщика его поставщиком платежных услуг в платежной инструкции взыскателя.

Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».

Ознакомиться с предложением можно ниже:

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