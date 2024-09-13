Практика судов
  1. В Украине

Нацбанк предлагает изменить порядок безналичных расчетов

13:11, 13 сентября 2024
Нацбанк предлагает обновить порядок осуществления безналичных расчетов пользователей платежных услуг.
Нацбанк предлагает изменить порядок безналичных расчетов
Источник фото: tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк предлагает обновить Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг.

Там объясняют, что это обусловлено необходимостью учета предложений участников платежного рынка, которые поступали в НБУ и направлены на улучшение порядка безналичных расчетов в национальной валюте, а также на усиление защиты прав пользователей.

Так, регулятор предлагает, в частности:

  • уточнить вопросы, регулируемые Инструкцией;
  • уточнить реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;
  • определить документ (уведомление) и его реквизиты, которые будут подтверждать принятие к выполнению платежной инструкции плательщика его поставщиком платежных услуг (сообщение будет предоставляться плательщику его поставщиком платежных услуг);
  • урегулировать вопрос о предоставлении предоставлятелем платежных услуг получателя своему пользователю информации о зачислении средств на его счет после каждого такого зачисления;
  • установить перечень обязательных реквизитов платежной инструкции, оформленной поставщиком платежных услуг за плательщика;
  • урегулировать вопрос о принудительном списании (взыскании) средств со счета плательщика, который закрыт по инициативе плательщика или его поставщика платежных услуг или изменен по инициативе поставщика платежных услуг плательщика;
  • разграничить реквизиты платежной инструкции, которая оформляется органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем и органом контроля;
  • уточнить нормы по проверке реквизитов плательщика его поставщиком платежных услуг в платежной инструкции взыскателя.

Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг».

Ознакомиться с предложением можно ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК проверила только 28% деклараций за 2021 год и 26% деклараций за 2022 год – НАПК

В НАПК ищут способы, как ускорить процедуру проверки деклараций.

Высший совет правосудия утвердил изменения в Положение о Государственной судебной администрации

Изменения утверждены во исполнение закона, согласно которому руководитель аппарата суда или его заместитель в случае отсутствия в таком суде судей может осуществлять полномочия председателя суда.

Анастасия Радина анонсировала законопроект о предотвращении давления на детективов НАБУ и утечек информации из Бюро

Председатель Антикоррупционного комитета Рады анонсировала на эту осень новый законопроект о «противодействии злоупотреблениям «координацией» следствия в НАБУ», а также принятии законов о соглашениях со следствием и окончательной отмене «правок Лозового».

СБУ предлагают наделить правом разрабатывать и вносить законопроекты на рассмотрение Кабмина и Президента

СБУ отнесут к числу субъектов, имеющих полномочия разрабатывать и вносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Для новой карты судов необходимы утвержденные ВСП нормативы кадрового и финансового обеспечения судов

Новая карта судов, объективный подсчет бюджета судебной власти, электронное правосудие – ВСП вернулась к обсуждению нормативов кадрового и финансового обеспечения судов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду