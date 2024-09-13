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Нацбанк пропонує змінити порядок безготівкових розрахунків

13:11, 13 вересня 2024
Нацбанк пропонує оновити порядок здійснення безготівкових розрахунків користувачів платіжних послуг.
Нацбанк пропонує змінити порядок безготівкових розрахунків
Джерело фото: tax.gov.ua
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Національний банк пропонує оновити Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг.

Там пояснюють, що це зумовлено необхідністю врахування пропозицій учасників платіжного ринку, які надходили до НБУ та спрямовані на покращення порядку безготівкових розрахунків у національній валюті, а також посилення захисту прав користувачів.

Так, регулятор пропонує, зокрема:

  • уточнити питання, що регулює Інструкція;
  • уточнити реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;
  • визначити документ (повідомлення) та його реквізити, які будуть підтверджувати прийняття до виконання платіжної інструкції платника його надавачем платіжних послуг (повідомлення надаватиметься платнику його надавачем платіжних послуг);
  • врегулювати питання щодо надання надавачем платіжних послуг отримувача своєму користувачу інформації про зарахування коштів на його рахунок після кожного такого зарахування;
  • встановити перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої надавачем платіжних послуг за платника;
  • врегулювати питання щодо примусового списання (стягнення) коштів із рахунку платника, який закритий за ініціативою платника чи його надавача платіжних послуг або змінений за ініціативою надавача платіжних послуг платника;
  • розмежувати реквізити платіжної інструкції, яка оформлюється органом державної виконавчої служби чи приватним виконавцем та контролюючим органом;
  • уточнити норми щодо перевірки реквізитів платника його надавачем платіжних послуг у платіжній інструкції стягувача.

Відповідні норми міститься у проєкті постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг».

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