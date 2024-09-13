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На Рівненщині оголосили у розшук експосадовця, який привласнив понад 800 тисяч гривень державних коштів

18:50, 13 вересня 2024
Керівник комунального підприємства у 2016 році уклав договір на розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міських очисних споруд, але не отримавши її, вніс в офіційні документи неправдиві відомості.
На Рівненщині оголосили у розшук експосадовця, який привласнив понад 800 тисяч гривень державних коштів
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На Рівненщині колишньому директору Кузнецовського міського комунального підприємства повідомлено про підозру у привласненні понад 800 тисяч державних коштів. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Зазначається, що у 2016 році керівник комунального підприємства уклав договір із приватною фірмою про розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міських очисних споруд, на той час ще міста Кузнецовськ. Пізніше він використав владні повноваження та, не отримавши проектно-кошторисної документації, вніс в офіційні документи неправдиві відомості, на підставі яких фірмі перерахували понад 800 тисяч гривень.

Наразі підозрюваного оголошено в розшук, оскільки він в січні 2022 року виїхав за межі країни. Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про затримання підозрюваного з метою приводу. Встановлюється також причетність до злочину інших осіб.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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