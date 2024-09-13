Як забронювати працівника онлайн – пояснення у картках

За допомогою декількох кроків в короткий час можна забронювати працівника від мобілізації.

Електронне бронювання через Дію – ефективний, швидкий та доступний спосіб для бронювання працівників. За допомогою декількох кроків в короткий час можна забронювати працівника від мобілізації.

Як зауважують у Мінекономіки, процедура бронювання через Дію займає близько 15 хвилин, завдяки кільком автоматичним перевіркам у реєстрах.

Керівники держустанов та компаній подають списки військовозобов'язаних працівників на бронювання та засвідчують заяву електронним підписом.

Система онлайн перевіряє:

Чи є підприємство критично важливим

Чи працівник офіційно працевлаштований

Чи дані працівника є в реєстрі Оберіг

Протягом доби керівник отримує сповіщення про результат розгляду.

У разі позитивної відповіді інформація про бронювання оновлюється в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна завантажити на порталі Дія та за потреби роздрукувати.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги опублікували інформацію у картах, яка може стати в нагоді:

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