Как забронировать работника онлайн – объяснение в карточках

Электронное бронирование через действие – эффективный, быстрый и доступный способ бронирования работников. Посредством нескольких шагов в короткое время можно забронировать работника от мобилизации.
Как отмечают в Минэкономики, процедура бронирования через Дію занимает около 15 минут, благодаря нескольким автоматическим проверкам в реестрах.
Руководители госучреждений и компаний подают списки военнообязанных работников на бронирование и удостоверяют заявление электронной подписью.
Система онлайн проверяет:
В случае положительного ответа информация о бронировании обновляется в приложении Резерв+. Также выписку о бронировании можно загрузить на портале Дія и при необходимости распечатать.
В Координационном центре по оказанию безвозмездной правовой помощи опубликовали информацию в картах, которая может пригодиться:
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