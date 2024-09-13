Как забронировать работника онлайн – объяснение в карточках

Посредством нескольких шагов в короткое время можно забронировать работника от мобилизации.

Электронное бронирование через действие – эффективный, быстрый и доступный способ бронирования работников. Посредством нескольких шагов в короткое время можно забронировать работника от мобилизации.

Как отмечают в Минэкономики, процедура бронирования через Дію занимает около 15 минут, благодаря нескольким автоматическим проверкам в реестрах.

Руководители госучреждений и компаний подают списки военнообязанных работников на бронирование и удостоверяют заявление электронной подписью.

Система онлайн проверяет:

Является ли предприятие критически важным

Работник официально трудоустроен или нет

Есть ли данные работника в реестре Оберег

В течение суток руководитель получает уведомление о результате рассмотрения.

В случае положительного ответа информация о бронировании обновляется в приложении Резерв+. Также выписку о бронировании можно загрузить на портале Дія и при необходимости распечатать.

В Координационном центре по оказанию безвозмездной правовой помощи опубликовали информацию в картах, которая может пригодиться:

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