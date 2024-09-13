В ВСП обсудили разработку и внедрение нормативов кадрового и финансового обеспечения судов

В Высшем совете правосудия озвучили, как продвигается работа по определению нормативов для судов.

В Высшем совете правосудия провели заседание рабочей группы для разработки и внедрения нормативов кадрового, финансового, материально-технического и другого обеспечения судов Украины вместе с Европейской комиссией по вопросам эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ).

Как отмечается, вопрос определения нормативов остается очень актуальным, поскольку он влияет на эффективную работу судов и доступ граждан к правосудию.

Рабочая группа, председателем которой является член Высшего совета правосудия Сергей Бурлаков, создана решением ВСП в августе 2024 года.

В ВСП объясняют, что такая потребность возникла ввиду наличия ряда замечаний к предложенным Государственной судебной администрацией Украины проектам нормативов кадрового, финансового, материально-технического и другого обеспечения судов.

«Проекты нуждаются в основательной доработке, в частности, с проведением исследований в разрезе отдельных вопросов. ВСП обратился в Европейскую комиссию по вопросам эффективности правосудия Совета Европы с просьбой создать при CEPEJ экспертную группу по указанному вопросу», - объясняют в ВСП.

Так, во время заседания рабочей группы обсудили возможность оценки и диагностики в пилотных судах по следующим направлениям: нагрузка судей и работников суда, изменения территориальной подсудности судебных дел и карты судов, новые категории дел в условиях военного положения и в связи с войной, чрезмерные сроки рассмотрения дел и имеющееся отставание в работе. Речь шла о типах данных, которые нужно собрать, методах сбора, определении судов и персонала, который будет вовлечен в работу.

Экспертам CEPEJ предоставят информацию о действующей структуре аппаратов судов, количестве дел и расчетах нагрузки в зависимости от региона, специализации и юрисдикции судов, а также перечень судов, которые смогут стать пилотными.

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