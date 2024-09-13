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У ВРП обговорили розроблення та впровадження нормативів кадрового та фінансового забезпечення судів

11:22, 13 вересня 2024
У Вищій раді правосуддя озвучили, як просувається робота над визначення нормативів для судів.
У ВРП обговорили розроблення та впровадження нормативів кадрового та фінансового забезпечення судів
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У Вищій раді правосуддя провели засідання робочої групи для розроблення та впровадження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів України разом з Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ).

Як зазначається, питання визначення нормативів залишається вкрай актуальним, оскільки воно впливає на ефективну роботу судів та доступ громадян до правосуддя.

Робочу групу, головою якої є член Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков, створено рішенням ВРП у серпні 2024 року.

У ВРП пояснюють, що така потреба виникла з огляду на наявність низки зауважень до запропонованих Державною судовою адміністрацією України проєктів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів.

«Проєкти потребують ґрунтовного доопрацювання, зокрема із проведенням досліджень у розрізі окремих питань. ВРП звернулася до Європейської комісії з питань ефективності правосуддя Ради Європи із проханням створити при CEPEJ експертну групу з вказаного питання», - пояснюють у ВРП.

Так, під час засідання робочої групи обговорили можливість оцінки і діагностики в пілотних судах щодо таких напрямів: навантаження суддів та працівників суду, зміни територіальної підсудності судових справ та мапи судів, нові категорії справ в умовах воєнного стану та у зв’язку з війною, надмірні строки розгляду справ та наявне відставання в роботі. Йшлося про типи даних, які потрібно зібрати, методи збору, визначення судів та персоналу, який буде залучений до роботи.

Експертам CEPEJ нададуть інформація щодо чинної структури апаратів судів, кількості справ та розрахунки навантаження залежно від регіону, спеціалізації і юрисдикції судів, а також перелік судів, які зможуть стати пілотними.

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