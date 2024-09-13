В Ровенской области объявили в розыск экс-чиновника, который присвоил более 800 тысяч гривен государственных средств

Руководитель коммунального предприятия в 2016 году заключил договор на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию городских очистных сооружений, но не получив ее, внес в официальные документы ложные сведения.

В Ровенской области бывшему директору Кузнецовского городского коммунального предприятия сообщено о подозрении в присвоении более 800 тысяч государственных средств. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что в 2016 году руководитель коммунального предприятия заключил договор с частной фирмой о разработке проектно-сметной документации на реконструкцию городских очистных сооружений, в то время города Кузнецовск. Позже он использовал властные полномочия и, не получив проектно-сметную документацию, внес в официальные документы ложные сведения, на основании которых фирме перечислили более 800 тысяч гривен.

Подозреваемый объявлен в розыск, поскольку он в январе 2022 года выехал за пределы страны. Прокурор обратился к следователю судьи с ходатайством о задержании подозреваемого в целях повода. Устанавливается причастность к преступлению других лиц.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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