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Как ChatGPT влияет на обучение школьников, – выяснили ученые

07:18, 15 сентября 2024
Искусственный интеллект в обучении может препятствовать качественному усвоению знаний – ученые.
Как ChatGPT влияет на обучение школьников, – выяснили ученые
Фото из открытых источников
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Новые исследования показали, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в учебном процессе может негативно влиять на качество знаний учащихся. Исследователи из Университета Пенсильвании (США) провели эксперимент с почти тысячей учеников старших классов из Турции, пишет Popular Science.

Эксперимент включал три группы учеников, которые посещали занятия по математике. Первая группа выполняла задания самостоятельно, вторая использовала ChatGPT для помощи, а третья - другую версию ChatGPT, которая давала подсказки для решения задач.

Участники выполняли задания в течение четырех циклов занятий, каждое из которых длилось 90 минут. Результаты показали, что ученики, которые использовали ИИ, решили на 48% больше задач правильно, чем те, кто учился самостоятельно. Ученики, получавшие подсказки от «репетитора» на основе ИИ, достигли на 127% лучших результатов.

Однако дальнейшее тестирование, где ученики решали задачи без помощи ИИ, показало обратный результат. Группа, использовавшая ИИ, имела на 17% худшие результаты по сравнению с учениками, которые учились самостоятельно. Школьники, которые не пользовались ИИ, также опередили учеников, получавших подсказки от «репетитора» на основе ChatGPT.

Ученые предполагают, что даже имитация педагога через ИИ может негативно повлиять на учебный процесс. Участники эксперимента часто не пытались понять материал, а просто спрашивали готовые ответы, что затрудняло формирование навыков решения задач.

Исследование также выявило, что ИИ допускал ошибки в арифметических вычислениях в 8% случаев и ошибок в подходах к решению задач в 42% случаев. Хотя ошибки в «репетиторской» версии ИИ были минимальными, участники, использовавшие ИИ, часто переоценивали свои знания.

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