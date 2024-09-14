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Госдеп США одобрил продажу Румынии самолетов F-35

23:58, 14 сентября 2024
Контракт, который еще предстоит одобрить Конгрессу США, разрешает закупку Бухарестом 32 самолетов F-35.
Госдеп США одобрил продажу Румынии самолетов F-35
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Государственный департамент США утвердил соглашение о продаже Румынии самолетов F-35 и другого военного оборудования на сумму 7,2 миллиарда долларов. Румынское правительство запросило приобрести 32 самолета F-35 и 33 двигателя. Контракт должен одобрить Конгресс США. Об этом сообщает Управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

В соглашение также включено:

– системы идентификации "свой или чужой" (IFF), оборудование для точной навигации и криптографические системы;

– устройства, активируемые патронами или порохом (CAD/PAD);

– многоцелевое ракетное оборудование;

– боеприпасы и комплектующие для оружия;

– вспомогательное оборудование для самолетов и боеприпасов и прочее.

"Предложенная продажа улучшит способность Румынии противостоять текущим и будущим угрозам путем дополнительного оснащения ее для проведения миссий по самообороне и региональной безопасности, одновременно повышая взаимосовместимость с Соединенными Штатами и другими членами НАТО", - сообщили в Управлении военного сотрудничества Министерства обороны США.

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