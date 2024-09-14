Практика судів
  1. У світі

Держдеп США схвалив продаж Румунії літаків F-35

23:58, 14 вересня 2024
Контракт, який ще має бути схвалений Конгресом США, дозволяє закупівлю Бухарестом 32 літаків F-35.
Держдеп США схвалив продаж Румунії літаків F-35
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний департамент США затвердив угоду на продаж Румунії літаків F-35 та іншого військового обладнання на суму 7,2 мільярда доларів. Румунський уряд запросив придбати 32 літаки F-35 і 33 двигуни. Контракт повинен ще схвалити Конгрес США. Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

До угоди також включено:

– системи ідентифікації "свій чи чужий" (IFF), обладнання для точної навігації та криптографічні системи;

– пристрої, що активуються патронами або порохом (CAD/PAD);

– багатоцільове ракетне обладнання;

– боєприпаси та комплектуючі для зброї;

– допоміжне обладнання для літаків і боєприпасів, та інше.

“Запропонований продаж покращить здатність Румунії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для проведення місій із самооборони та регіональної безпеки, одночасно підвищуючи взаємосумісність зі Сполученими Штатами та іншими членами НАТО”, — повідомили в УправліннІ воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК перевірила лише 28% декларацій за 2021 рік та 26% декларацій за 2022 рік – НАЗК

У НАЗК шукають способи, як пришвидшити процедуру перевірки декларацій.

Суд скасував відмову прикордонної служби випустити чоловіка за кордон, перелічивши власні відповіді на питання, які поставив ЄСПЛ у скаргах на заборону виїзду

Львівський окружний адміністративний суд вказав, що «дотримання конституційних стандартів вимагає, щоб держава прийняла закони, що врегульовують питання обмеження гарантованих Конституцією прав та свобод особи, а не приймала підзаконні нормативні акти, якими «дозволяє» користуватися цими правами та свободами, до того ж, лише окремим категоріям громадян України».

Кабмін направив 1,68 млн грн на виплату винагороди викривачам корупції

1 млн 680 тисяч грн будуть спрямовані на виконання судових рішень в частині виплати винагороди викривачам, але у разі відсутності бюджетних асигнувань безспірне списання коштів буде відкладатися.

Для бажаючих стати адвокатами введуть єдиний регулярний іспит – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя

Також буде введений публічний електронний реєстр дисциплінарних рішень щодо адвокатів – «Судово-юридичній газеті» стали відомі деталі фінальної версії проекту Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства 2024-2029 роки.

Заміна адвоката не входить у перелік підстав, за яких суд апеляційної інстанції зобов’язаний повторно дослідити докази – Верховний Суд

Як зазначив Верховний Суд, подальша заміна захисника не тягне за собою повторне дослідження доказів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області