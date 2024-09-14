Держдеп США схвалив продаж Румунії літаків F-35

Контракт, який ще має бути схвалений Конгресом США, дозволяє закупівлю Бухарестом 32 літаків F-35.

Державний департамент США затвердив угоду на продаж Румунії літаків F-35 та іншого військового обладнання на суму 7,2 мільярда доларів. Румунський уряд запросив придбати 32 літаки F-35 і 33 двигуни. Контракт повинен ще схвалити Конгрес США. Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

До угоди також включено:

– системи ідентифікації "свій чи чужий" (IFF), обладнання для точної навігації та криптографічні системи;

– пристрої, що активуються патронами або порохом (CAD/PAD);

– багатоцільове ракетне обладнання;

– боєприпаси та комплектуючі для зброї;

– допоміжне обладнання для літаків і боєприпасів, та інше.

“Запропонований продаж покращить здатність Румунії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для проведення місій із самооборони та регіональної безпеки, одночасно підвищуючи взаємосумісність зі Сполученими Штатами та іншими членами НАТО”, — повідомили в УправліннІ воєнного співробітництва Міністерства оборони США.

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