Як ChatGPT впливає на навчання школярів, – вияснили науковці

Штучний інтелект у навчанні може перешкоджати якісному засвоєнню знань – науковці.

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Нові дослідження виявили, що використання штучного інтелекту (ШІ) в навчальному процесі може негативно впливати на якість знань учнів. Дослідники з Університету Пенсільванії (США) провели експеримент з майже тисячею учнів старших класів з Туреччини, пише Popular Science.

Експеримент включав три групи учнів, які відвідували заняття з математики. Перша група виконувала завдання самостійно, друга використовувала ChatGPT для допомоги, а третя – іншу версію ChatGPT, яка давала підказки для вирішення завдань.

Учасники виконували завдання протягом чотирьох циклів занять, кожне з яких тривало 90 хвилин. Результати показали, що учні, які використовували ШІ, вирішили на 48% більше завдань правильно, ніж ті, хто навчався самостійно. Учні, що отримували підказки від «репетитора» на основі ШІ, досягли на 127% кращих результатів.

Однак подальше тестування, де учні вирішували завдання без допомоги ШІ, показало зворотний результат. Група, що використовувала ШІ, мала на 17% гірші результати порівняно з учнями, які навчалися самостійно. Школярі, які не користувалися ШІ, також випередили учнів, що отримували підказки від «репетитора» на основі ChatGPT.

Науковці припускають, що навіть імітація педагога через ШІ може негативно вплинути на навчальний процес. Учасники експерименту часто не намагалися зрозуміти матеріал, а просто запитували готові відповіді, що ускладнювало формування навичок вирішення завдань.

Дослідження також виявило, що ШІ допускав помилки в арифметичних обчисленнях у 8% випадків і помилок у підходах до вирішення завдань у 42% випадків. Хоча помилки в «репетиторській» версії ШІ були мінімальними, учасники, що використовували ШІ, часто переоцінювали свої знання.

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