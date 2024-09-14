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Підвищення податків для банків та ФОПів – у Раді розглянуть оновлену версію законопроекту

17:15, 14 вересня 2024
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне нову версію законопроекту про підвищення податків 16 вересня.
Підвищення податків для банків та ФОПів – у Раді розглянуть оновлену версію законопроекту
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У понеділок, 16 вересня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України збереться для повторного розгляду урядового законопроекту про підвищення податків. Відповідний текст документа опублікував народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Згідно з новою версією законопроекту №11416-д, до нього включені всі основні положення попередньої версії, яка була відхилена, а також нові пропозиції, зокрема підвищення податків на банки. Основні зміни передбачають:

  • Збільшення військового збору з 1,5% до 5%.
  • Підвищення податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 1-2 груп.
  • Введення авансових внесків на автозаправних станціях.
  • 1% податку для всіх форм ФОП 3-ї групи.
  • 25% податку на прибуток для фінансових установ.
  • Помісячна звітність по податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Очікується, що новий законопроект не буде прийнятий до жовтня, тому його положення будуть впроваджені з 1 жовтня, що може спричинити непорозуміння, як зазначає влада, через «задній числовий» підхід.

Ці податкові зміни принесуть до бюджету 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у наступному.

«Останнє - якщо подивитися на цифри бюджету, очевидно що таке підвищення не покриває всіх потреб на наступний рік. Тому якщо не буде 50 млрд $ гранту від G7, то очевидно що повернуться до подальшого підвищення податків», – зазначив Железняк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», видатки бюджету-2024 скоротять на 137 млрд грн для забезпечення потреб військових.

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