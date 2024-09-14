НАТО могло бы сделать больше для предотвращения войны в Украине, – Йенс Столтенберг об ошибках альянса

Генсек НАТО высказался о недостаточной помощи Украине до начала полномасштабной войны с россией.

Источник фото: facebook/yan.dobronosov

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что альянс не сделал достаточно для укрепления Украины до начала войны с россией.

Столтенберг признал, что союзники и НАТО могли бы раньше предоставить Украине больше военной поддержки. «Мне жаль, что союзники и само НАТО не сделали больше для укрепления Украины раньше. Если бы Украина была сильнее в военном плане, порог для нападения россии был бы выше. Невозможно сказать, был бы он достаточно высоким... Наши учения и оборудование были достаточно ограниченными. Мы могли сделать гораздо больше», - отметил генсек.

Он отметил, что союзники спорили о предоставлении снайперских винтовок и противотанковых ракет, потому что США долгое время не желали поставлять их Украине «чтобы не провоцировать Россию». Столтенберг заявил: «Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли снарядить Украину для предотвращения войны».

Генсек не был удивлен нападением россии на Украину 24 февраля 2022 года, поскольку спецслужбы предупреждали об этом. Однако сам факт нападения стал для него шоком. «Но то, что это произошло на самом деле, меня все равно шокировало. Я понял, что это переломный момент в нашей истории: есть Европа до этого дня и другая Европа после», - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что после аннексии Крыма и части Донбасса в 2014 году ситуация оставалась относительно стабильной, несмотря на постоянные боевые действия. Во время российского накопления сил у границы с Украиной весной 2021 года союзники не могли четко оценить значение этого движения. Однако осенью, после получения более детальных разведданных, НАТО поделилась информацией с общественностью, пытаясь предотвратить российскую пропаганду и надеясь на дипломатическое решение конфликта.

Несмотря на неудачу этих усилий, Столтенберг остается оптимистом относительно возможности диалога. «Мы должны быть сильными, чтобы уметь вести содержательный диалог... Понятно одно: для того, чтобы закончить эту войну, в определенный момент должен быть снова диалог с россией. Но он должен базироваться на украинской силе», - подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.