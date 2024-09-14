В єЧерзі можна забронювати час перетину автобусами кордону з Польщею, Угорщиною та Словаччиною

Можливість обирати час перетину кордону працює на 20 пунктах пропуску.

Джерело фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розширює послугу єЧерга, дозволяючи пасажирським перевізникам бронювати конкретний час перетину кордону на ще одному пункті пропуску. Відтепер можливість вибору часу перетину буде доступна на пункті пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною.

Загалом, система слотованої черги тепер охоплює 21 пункт пропуску, зокрема:

П’ять пунктів пропуску з Румунією;

Два пункти пропуску зі Словаччиною;

Десять пунктів пропуску з Молдовою;

Один пункт пропуску з Угорщиною;

Три пункти пропуску з Польщею.

Щоб забронювати місце в системі єЧерга для автобусів, водіям необхідно дотримуватись наступних кроків:

Перейдіть на сайт echerha.gov.ua та натисніть кнопку «Стати в чергу».

Оберіть опцію «Автобус» і натисніть «Стати в чергу».

Виберіть пункт пропуску, через який плануєте перетинати кордон.

Заповніть інформацію про водія та дані автобуса.

Оберіть номер дозволу з запропонованих системою (якщо необхідні номери відсутні, їх можна додати самостійно в розділі «Дані перевізника»).

Перевірте всі внесені дані та натисніть «Стати в чергу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.