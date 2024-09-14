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Черное море возрождает фауну Тузловских лиманов – вернулись фламинго

19:57, 14 сентября 2024
Экосистема Тузловских лиманов возрождается, но браконьерство остается проблемой.
Черное море возрождает фауну Тузловских лиманов – вернулись фламинго
Источник фото: usionline
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Пролив между Черным морем и Тузловскими лиманами, образовавшийся в конце 2023 года, вызвал заметные положительные экологические изменения в Национальном природном парке «Тузловские лиманы». Водно-болотные птицы и морские рыбы массово возвращаются, однако проблема браконьерства остается актуальной. Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Благодаря новому проливу, который обеспечил активный водообмен с Черным морем, в парке происходит настоящее возрождение экосистемы. Этим летом на Тузловских лиманах зафиксировано рекордное количество водно-болотных птиц - более 100 тысяч особей, среди которых более 1,5 тысячи фламинго. Кроме того, значительное количество морской рыбы использует лиманы для нереста и нагула жира.

Русев отметил, что в этом году браконьерам не удалось перекрыть водообмен между морем и лиманами, поскольку доступ к песчаной пересыпи был закрыт военными. Ранее злоумышленники перекрывали проливы, чтобы массово вылавливать рыбу, мигрирующую осенью на зимовку в море.

Несмотря на это, незаконный вылов рыбы остается проблемой. Браконьеры действуют преимущественно ночью, иногда при поддержке отдельных представителей пограничных или военных структур. В то же время водная полиция активно патрулирует территорию, чтобы предотвратить нарушения и сохранить природный баланс на Тузловских лиманах.

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