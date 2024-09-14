Посольство Украины в Бельгии собрало более 750 тысяч гривен для восстановления разрушенных школ

Посольство Украины в Бельгии провело благотворительное мероприятие для восстановления украинских школ, уничтоженных россией.

Источник фото: МИД

Посольство Украины в Бельгии организовало благотворительное мероприятие для сбора средств на восстановление украинских школ, уничтоженных российскими ракетами, а также обустройство укрытий в них. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Мероприятие состоялось в сотрудничестве с фандрейзинговой платформой UNITED24, по результатам которого было собрано более 750 тысяч гривен. Во время мероприятия гостям представили VR-проект «Living The War», который позволил увидеть реальные кадры последствий российской агрессии в формате 360 градусов.

Кроме того, был представлен художественный проект «Каменные вышиванки Новой Каховки на текстиле» художницы Татьяны Болгаровой. Его цель - привлечь внимание международной аудитории к необходимости сохранения культурного наследия Украины, оказавшегося под угрозой из-за войны.

«Спасибо за поддержку и солидарность с Украиной, а также всем, кто донатил и присоединился к помощи украинским школьникам вернуться к обучению в школьных учреждениях», - отметили в посольстве.

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