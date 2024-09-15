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Мужчина полгода планировал побег за границу, но перед финалом выпил для храбрости и заснул

07:54, 15 сентября 2024
Мужчину задержали в автобусе на границе.
Мужчина полгода планировал побег за границу, но перед финалом выпил для храбрости и заснул
Источник фото: ГПСУ
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На границе со Словакией задержали мужчину, который в течение полугода тщательно планировал побег из Украины, однако его попытка завершилась неожиданным провалом. Об этом сообщили в ГПСУ.

Нарушитель имел целью нелегально пересечь границу через Словакию и добраться до Польши, где проживает его отец. Поскольку законных оснований для выезда он не имел, мужчина разработал детальный план маршрута. Согласно этому плану, он должен был добраться до Буковеля, затем автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии.

Однако, во время поездки мужчина решил «подкрепить храбрость» алкоголем и заснул прямо в автобусе. Разбудили его пограничники на паспортном контроле, где его задержали.

План побега, который готовился полгода, завершился неудачно из-за «эпической» ошибки нарушителя.

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