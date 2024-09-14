На порталі Дія.Освіта з'явився новий симулятор для перевірки навичок протимінної безпеки

«Протимінна безпека» на Дія.Освіта – новий симулятор для перевірки навичок безпеки у реальних ситуаціях.

Міністерство реінтеграції повідомляє, що на порталі Дія.Освіта запущено новий симулятор «Протимінна безпека», розроблений у співпраці з ДСНС.

Цей інструмент дозволяє користувачам перевірити свої навички у протимінній безпеці через інтерактивний формат. Симулятор імітує реальні ситуації, де користувачі спочатку переглядають відео, а потім відповідають на запитання.

Наприклад, у першій частині симулятора показано родину, яка після деокупації свого міста повертається додому і виявляє вибухонебезпечний предмет біля воріт. Користувачам пропонується вибрати правильну дію з чотирьох запропонованих варіантів, з поясненнями від експертів.

Симулятор поділений на три частини: «Деокуповані території», «Прифронтові міста» і «Вся Україна». Це дозволяє українцям перевірити свої знання про безпеку на небезпечних територіях та правильні дії при виявленні підозрілих предметів.

Симулятор є частиною інформаційної кампанії про мінну безпеку «Помічай зміни», яка стартувала у червні цього року.

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