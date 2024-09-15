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«Київстар» оштрафували на 590 тисяч гривень за незаконне використання частин готелю «Україна»

08:30, 15 вересня 2024
Господарський суд Києва стягнув з «Київстар» 590 тисяч гривень за незаконне користування приміщенням готелю «Україна».
«Київстар» оштрафували на 590 тисяч гривень за незаконне використання частин готелю «Україна»
Фото з відкритих джерел
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Господарський суд міста Києва ухвалив рішення на користь прокуратури, стягнувши з ПрАТ «Київстар» 590 тисяч гривень неустойки за незаконне користування частинами приміщення та даху київського готелю «Україна».

Як зазначається у рішенні суду від 6 вересня 2024 року у справі № 910/3224/24, ПрАТ «Київстар» використовувало частину приміщення на технічному поверсі (7 кв.м) і частину даху (3 кв.м) для розміщення базової станції. Це приміщення площею 10 кв.м було передане в оренду регіональним відділенням Фонду державного майна України у 2012 році.

Угода з компанією була укладена на три роки з можливістю продовження. Однак, відповідно до нових законодавчих змін у 2020 році, подання заяви про продовження оренди повинно було бути здійснене не пізніше ніж за три місяці до закінчення договору. Проте «Київстар» подала таку заяву з порушенням терміну, внаслідок чого угода закінчилася 30 серпня 2021 року.

Компанія повинна була повернути орендоване майно протягом трьох робочих днів, але зробила це лише 8 лютого 2024 року. Прокуратура подала позов до суду для стягнення неустойки за порушення умов договору.

«Київстар» намагався оспорити позов, посилаючись на військовий стан і необхідність підтримання стабільності мережі. Суд відхилив цей аргумент, зазначивши, що компанія повинна була повернути майно ще до початку повномасштабного вторгнення.

В результаті рішення суду, ПрАТ «Київстар» зобов'язане виплатити 590 тисяч гривень неустойки на користь державного бюджету України.

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