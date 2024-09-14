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Сербія вводить обов'язкову строкову військову службу

21:50, 14 вересня 2024
Сербія запроваджує 75-денну строкову військову службу.
Сербія вводить обов'язкову строкову військову службу
Джерело фото: mod.gov.rs
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Президент Сербії Александар Вучич повідомив про введення строкової військової служби тривалістю 75 днів. Про це повідомляє телеканал N1.

Вучич оголосив про підписання відповідного наказу під час церемонії нагородження наймолодших офіцерів сербських збройних сил у Белграді 14 вересня. Він підкреслив важливість сильної армії для країни, наголосивши, що це необхідно не для агресії, а для стримування загроз.

«Я хочу вірити, що уряд Сербії прийме це рішення». Хочу вірити, що ви всі розумієте, наскільки нам потрібна сильна армія, скільки нам ще доведеться закуповувати зброї, виготовляти, створювати. Тому що ми не хочемо когось нападати. І ми цього не зробимо. Але наше бажання полягає в тому, щоб стримати всіх тих, хто погрожує нам щодня», — зазначив Вучич.

Після оголошення президента уряд Сербії наказав Міністерству оборони розпочати процедуру повернення обов'язкової військової служби. Зміни до законодавства мають бути прийняті до кінця наступного тижня.

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