Тримаємо позиції, як би це не було важко, – Зеленський про ситуацію в Донецькій області

Донецьк під контролем, Курська операція в активній фазі.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доповів Президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема, в Донецькій області та ситуацію навколо Курської операції.

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що Сирський детально описав поточну ситуацію на ключових напрямках Донецької області, де українські сили продовжують утримувати позиції, незважаючи на важкі умови.

«Я щойно говорив із головкомом Сирським. Доповідь по фронту: Донецька область, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко. Також доповів по Курській області - щодо наших дій і реакції ворога», — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що основною метою є захист фундаментальних інтересів України і наближення миру. «Тиснемо на росію і робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну», — додав він.

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