Борис Джонсон та ще п’ять ексміністрів закликали дозволити Україні використовувати Storm Shadow без обмежень

Борис Джонсон та колишні міністри оборони закликають прем'єра дозволити удари по рф ракетами Storm Shadow.

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон разом із п'ятьма ексочільниками Міністерства оборони закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території росії без обмежень. Про це повідомляє Sunday Times.

До звернення долучилися Грант Шаппс, Бен Воллес, Гевін Вільямсон, Пенні Мордаунт та Ліам Фокс. Вони попередили, що будь-які подальші затримки можуть сприяти агресивним діям російського диктатора володимира путіна.

Бен Воллес зазначив, що бездіяльність перетворить Велику Британію на «умиротворителя» москви, тоді як Гевін Вільямсон назвав це «невиконанням обов’язків». Борис Джонсон підкреслив, що немає жодних причин для зволікання.

«Замість того, щоб чекати формального схвалення з боку США, сер Кейр повинен надати президенту Зеленському те, що відчайдушно потрібно сьогодні. Саме так ми взяли на себе нашу глобальну лідерську позицію в підтримці України. Ми почали діяти. За нами пішли інші. І саме таке лідерство сьогодні знову потрібне Україні», – додав Шаппс.

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