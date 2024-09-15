15 вересня — яке сьогодні свято та головні події

15 вересня відзначають кілька важливих свят і пам'ятних дат. В Україні цей день присвячений військам радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ, а також працівникам лісового господарства. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з лімфомами, Міжнародний день демократії та Міжнародний день крапки.
У церковному календарі вшановують пам'ять святого великомученика Микити, відомого як Микита Готський. Він був готським воїном і християнським святим IV століття, який прийняв християнство та був охрещений єпископом Феофілом, учасником I Вселенського Собору.
Пам'ятні дати 15 вересня:
1821 рік – Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголосили незалежність від Іспанії.
1874 рік – у Берні підписали договір про створення Всесвітнього поштового союзу.
1893 рік – у Джерсі-Сіті почала виходити газета «Свобода», перше україномовне видання у США.
1916 рік – під час Першої світової війни вперше використали танки у бою.
1941 рік – у Берліні ув'язнили Степана Бандеру та Ярослава Стецька.
1944 рік – у Києві відкрили оновлений Державний музей західного і східного мистецтва (нині Музей Ханенків).
1971 рік – у Ванкувері засновано екологічну організацію «Грінпіс».
1991 рік – у Києві відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України.
1995 рік – Верховна Рада України скасувала ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.
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