15 вересня — яке сьогодні свято та головні події

15 вересня – Міжнародний день демократії та День боротьби з лімфомами.

Джерело фото: objectiv.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

15 вересня відзначають кілька важливих свят і пам'ятних дат. В Україні цей день присвячений військам радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ, а також працівникам лісового господарства. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з лімфомами, Міжнародний день демократії та Міжнародний день крапки.

У церковному календарі вшановують пам'ять святого великомученика Микити, відомого як Микита Готський. Він був готським воїном і християнським святим IV століття, який прийняв християнство та був охрещений єпископом Феофілом, учасником I Вселенського Собору.

Пам'ятні дати 15 вересня:

1821 рік – Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголосили незалежність від Іспанії.

1874 рік – у Берні підписали договір про створення Всесвітнього поштового союзу.

1893 рік – у Джерсі-Сіті почала виходити газета «Свобода», перше україномовне видання у США.

1916 рік – під час Першої світової війни вперше використали танки у бою.

1941 рік – у Берліні ув'язнили Степана Бандеру та Ярослава Стецька.

1944 рік – у Києві відкрили оновлений Державний музей західного і східного мистецтва (нині Музей Ханенків).

1971 рік – у Ванкувері засновано екологічну організацію «Грінпіс».

1991 рік – у Києві відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України.

1995 рік – Верховна Рада України скасувала ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.