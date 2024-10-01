Украине не нужно разрешение США для атак собственным оружием по россии, – Госдеп

Представитель Государственного департамента США заявил, что Украина может использовать западное оружие для ответных атак.

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Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Украине не нужно разрешение Соединенных Штатов для нанесения ударов по российским целям оружием, которое они разработали самостоятельно. Об этом пишет «Европейская правда».

Миллер отметил, что Украина, как суверенное государство, может использовать собственное оружие для соответствующих действий. Относительно западного оружия, предоставленного США, он подчеркнул, что Украина может применять его для ударов по российским объектам через границу, откуда идут атаки на украинскую территорию.

«Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое они создают самостоятельно, а такого оружия немало, если вы посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года», - отметил представитель Госдепа, добавляя: «если взглянуть на оружие, которое мы им предоставили, то мы четко дали понять, что они могут использовать его для нанесения ответных ударов по российским объектам через границу, откуда осуществляют атаки»

Также Миллер подтвердил, что США продолжают предоставлять Украине значительное количество средств для обороны и готовы предоставлять дополнительные инструменты.

«Если вы обратили внимание на заявление, которое президент сделал в четверг, мы предоставляем им дополнительно 8 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, и мы будем продолжать поддерживать их», - сказал представитель Государственного департамента.

Президент США объявил о дополнительной помощи в размере 8 миллиардов долларов во время последнего визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако во время этого визита не было объявлено никаких решений о разрешении использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что США не готовы объявить о снятии ограничений на удары большой дальности по рф.

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