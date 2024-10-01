Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Украине не нужно разрешение США для атак собственным оружием по россии, – Госдеп

09:06, 1 октября 2024
Представитель Государственного департамента США заявил, что Украина может использовать западное оружие для ответных атак.
Украине не нужно разрешение США для атак собственным оружием по россии, – Госдеп
Источник фото: GettyImages
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Украине не нужно разрешение Соединенных Штатов для нанесения ударов по российским целям оружием, которое они разработали самостоятельно. Об этом пишет «Европейская правда».

Миллер отметил, что Украина, как суверенное государство, может использовать собственное оружие для соответствующих действий. Относительно западного оружия, предоставленного США, он подчеркнул, что Украина может применять его для ударов по российским объектам через границу, откуда идут атаки на украинскую территорию.

«Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое они создают самостоятельно, а такого оружия немало, если вы посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года», - отметил представитель Госдепа, добавляя: «если взглянуть на оружие, которое мы им предоставили, то мы четко дали понять, что они могут использовать его для нанесения ответных ударов по российским объектам через границу, откуда осуществляют атаки»

Также Миллер подтвердил, что США продолжают предоставлять Украине значительное количество средств для обороны и готовы предоставлять дополнительные инструменты.

«Если вы обратили внимание на заявление, которое президент сделал в четверг, мы предоставляем им дополнительно 8 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, и мы будем продолжать поддерживать их», - сказал представитель Государственного департамента.

Президент США объявил о дополнительной помощи в размере 8 миллиардов долларов во время последнего визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако во время этого визита не было объявлено никаких решений о разрешении использовать западное дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что США не готовы объявить о снятии ограничений на удары большой дальности по рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия

Необходимо сразу же сделать невозможным перерасчет пожизненного денежного содержания для судей.

В закон об адвокатуре внесут изменения по вступлению в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжалованию решений КДКА

Парламент в ближайшее время намерен принять изменения в закон об адвокатуре.

ТЦК игнорирует запросы нотариусов, из-за чего семьи погибших военнослужащих не могут оформить наследственные права

Минюст переадресовал письмо Нотариальной палаты по поводу игнорирования ТЦК запросов нотариусов в Министерство обороны.

Комиссия по аудиту НАБУ избрала главой Роберта Вестбрукса и готовится посетить Украину

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии по аудиту НАБУ с представителями общественных организаций.

Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы

Правительство оценит, какие налоговые льготы полезны для экономики, а какие создают лишние и отягчающие расходы для бюджета.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді