В Молдове судили семерых мужчин за подготовку массовых беспорядков во время протестов в Кишиневе

Организаторы массовых беспорядков в Кишиневе получили тюремные приговоры до 3,5 лет.

Источник фото: NewsMaker

Суд в Кишиневе вынес приговоры семи мужчинам, которые планировали организовать массовые беспорядки во время протестов в столице Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker.

«Суд сектора Буюканы вынес приговор семи фигурантам дела о подготовке массовых беспорядков во время протестов в Кишиневе», - говорится в сообщении.

Все они являются гражданами Молдовы, проживающими на севере страны. Суд приговорил их к срокам от 3 до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытой тюрьме.

По материалам дела, злоумышленники вербовали молодых мужчин, преимущественно спортивного телосложения, для участия в беспорядках во время протестов в марте 2023 года в центре Кишинева. Вербованные группы должны были действовать агрессивно, чтобы спровоцировать беспорядки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.