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В Молдове судили семерых мужчин за подготовку массовых беспорядков во время протестов в Кишиневе

09:42, 1 октября 2024
Организаторы массовых беспорядков в Кишиневе получили тюремные приговоры до 3,5 лет.
В Молдове судили семерых мужчин за подготовку массовых беспорядков во время протестов в Кишиневе
Источник фото: NewsMaker
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Суд в Кишиневе вынес приговоры семи мужчинам, которые планировали организовать массовые беспорядки во время протестов в столице Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker.

«Суд сектора Буюканы вынес приговор семи фигурантам дела о подготовке массовых беспорядков во время протестов в Кишиневе», - говорится в сообщении.

Все они являются гражданами Молдовы, проживающими на севере страны. Суд приговорил их к срокам от 3 до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытой тюрьме.

По материалам дела, злоумышленники вербовали молодых мужчин, преимущественно спортивного телосложения, для участия в беспорядках во время протестов в марте 2023 года в центре Кишинева. Вербованные группы должны были действовать агрессивно, чтобы спровоцировать беспорядки.

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