Украина отмечает День защитников и защитниц

День защитников и защитниц Украины – это большой государственный праздник, который призван почтить всех, кто защищает Родину от врагов.

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Во вторник, 1 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, что теперь совпадает с христианским праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем казачества. Эта дата стала новой после реформирования церковного календаря в 2023 году, когда Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, сдвинув праздничные даты на 13 дней раньше.

День защитников и защитниц Украины был основан 14 октября 2014 года указом президента как День защитника Украины. В 2021 году его переименовали, чтобы чествовать как мужчин, так и женщин, которые защищают страну. В этом году праздник впервые отмечают 1 октября вместо 14 октября.

Этот день приобрел особое значение после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Мужество и преданность украинских военных, которые защищают независимость страны, получили общенациональное признание. Сегодня по всей стране запланирована минута молчания и совместные молитвы за погибших воинов.

Покрова Пресвятой Богородицы - один из важных праздников в православии, связанный с легендой о том, как Богородица во время окружения Константинополя врагами явилась в храме, защищая людей своим омофором, что стало знаком будущей победы.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет всех защитников и защитниц Украины! Искренне желаем крепкого здоровья, несокрушимого духа, высоких достижений и исполнения желаний.

Вы являетесь опорой нашего государства. Спокойствие украинцев - в ваших надежных руках. Пусть вера оберегает вас от вражеского оружия, а любовь к стране помогает в самые сложные моменты!

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