Армия Израиля объявила закрытой военной зоной территорию на границе с Ливаном

Районы вокруг трех населенных пунктов на границе с Ливаном Израиль объявил закрытой военной зоной.

Фото: ukrinform.com

В понедельник, 30 сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной район вокруг трех населенных пунктов на границе с Ливаном. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«После оценки ситуации районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной», - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что въезд в этот район строго запрещен.

По данным The Washington Post, Израиль сообщил США, что планирует «ограниченную наземную операцию» в Ливане, которая может начаться в ближайшее время.

По словам собеседника издания, планируемая операция «будет менее масштабной», чем война с «Хезболлой» в 2006 году. Она будет сосредоточена на уничтожении инфраструктуры группировки вдоль границы, чтобы устранить угрозу жителям приграничных регионов Израиля.

Ранее сообщалось, что армия Израиля объявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насралла.

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