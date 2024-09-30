Практика судів
  1. У світі

Армія Ізраїлю оголосила закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном

22:09, 30 вересня 2024
Райони навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном Ізраїль оголосив закритою військовою зоною.
Армія Ізраїлю оголосила закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 30 вересня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном. Про це повідомили у пресслужбі армії Ізраїлю.

«Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною», - сказано у заяві.

У відомстві зазначили, що в'їзд у цей район суворо заборонений.

За даними The Washington Post, Ізраїль повідомив США, що планує «обмежену наземну операцію» у Лівані, яка може розпочатися найближчим часом.  

За словами співрозмовника видання, планована операція «буде менш масштабною», ніж війна з «Хезболлою» у 2006 році. Вона буде зосереджена на знищенні інфраструктури угруповання вздовж кордону, щоб усунути загрозу для жителів прикордонних регіонів Ізраїлю.

Раніше ми писали, що армія Ізраїля оголосила про ліквідацію лідера «Хезболли» Хасана Насралла.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з аудиту НАБУ обрала головою Роберта Вестбрукса і готується відвідати Україну

8 жовтня в рамках установчого візиту до Києва відбудеться зустріч членів Комісії з аудиту НАБУ з представниками громадських організацій.

Мінфін затвердив методологію, за якою визначить зайві податкові пільги

Уряд оцінить, які податкові пільги є корисними для економіки, а які створюють зайві та обтяжуючі витрати для бюджету

Національна школа суддів попросила більше грошей на заробітну плату, інакше погрожує звернутися до суду

Міністерство фінансів у відповідь повідомило, що заробітна плата у Школі суддів є «нормальною».

Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень

На закупівлю службового житла можуть направити гроші від стягнутих застав.

Тепер ми розуміємо, де людина живе і куди надсилати повістку – ТЦК про результати оновлення військово-облікових даних

Зміни до законодавства щодо обов’язку оновити військово-облікові дані дозволили ТЦК зібрати актуальну інформацію про місце проживання, аби розіслати повістки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду