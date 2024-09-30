Армія Ізраїлю оголосила закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном

Райони навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном Ізраїль оголосив закритою військовою зоною.

Фото: ukrinform.com

У понеділок, 30 вересня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном. Про це повідомили у пресслужбі армії Ізраїлю.

«Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною», - сказано у заяві.

У відомстві зазначили, що в'їзд у цей район суворо заборонений.

За даними The Washington Post, Ізраїль повідомив США, що планує «обмежену наземну операцію» у Лівані, яка може розпочатися найближчим часом.

За словами співрозмовника видання, планована операція «буде менш масштабною», ніж війна з «Хезболлою» у 2006 році. Вона буде зосереджена на знищенні інфраструктури угруповання вздовж кордону, щоб усунути загрозу для жителів прикордонних регіонів Ізраїлю.

Раніше ми писали, що армія Ізраїля оголосила про ліквідацію лідера «Хезболли» Хасана Насралла.

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